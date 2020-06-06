罷韓通過》侯友宜：對結果遺憾但尊重

高雄市長韓國瑜罷免案通過，新北市長侯友宜表示，民意已經做了決定，雖然遺憾，但他尊重。 （資料照，記者賴筱桐攝）

2020-06-06 20:00:29

［記者賴筱桐／新北報導］高雄市長韓國瑜罷免案通過，新北市長侯友宜表示，民意已經做了決定，雖然遺憾，但他尊重。

韓國瑜、侯友宜與台中市長盧秀燕在2018年選舉期間互相拉抬，並稱為「禿子、漢子、燕子」，如今韓國瑜在罷免案通過後，即將遭解除職務，往後3人合體的情景已不復見。

請繼續往下閱讀...

侯友宜今晚表示，韓國瑜的市府團隊這段時間辛苦了，從市政到防疫工作，高雄市府都很認真、努力，他鼓勵韓不要氣餒，未來如果再有為國家、社會服務的機會，彼此一起加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法