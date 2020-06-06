為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

罷韓通過》侯友宜：對結果遺憾但尊重

高雄市長韓國瑜罷免案通過，新北市長侯友宜表示，民意已經做了決定，雖然遺憾，但他尊重。 （資料照，記者賴筱桐攝）

高雄市長韓國瑜罷免案通過，新北市長侯友宜表示，民意已經做了決定，雖然遺憾，但他尊重。 （資料照，記者賴筱桐攝）

2020-06-06 20:00:29

［記者賴筱桐／新北報導］高雄市長韓國瑜罷免案通過，新北市長侯友宜表示，民意已經做了決定，雖然遺憾，但他尊重。

韓國瑜、侯友宜與台中市長盧秀燕在2018年選舉期間互相拉抬，並稱為「禿子、漢子、燕子」，如今韓國瑜在罷免案通過後，即將遭解除職務，往後3人合體的情景已不復見。

侯友宜今晚表示，韓國瑜的市府團隊這段時間辛苦了，從市政到防疫工作，高雄市府都很認真、努力，他鼓勵韓不要氣餒，未來如果再有為國家、社會服務的機會，彼此一起加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
罷韓通過》中選會定下週五審議罷韓結果 韓國瑜最快12日解職
2020-06-06 19:54

罷韓通過》中選會定下週五審議罷韓結果 韓國瑜最快12日解職
罷韓通過》投票結果怎麼看？柯文哲：明天再講
2020-06-06 19:49

罷韓通過》投票結果怎麼看？柯文哲：明天再講
超殺！Gogoro限時現金折抵最高六千

超殺！Gogoro限時現金折抵最高六千
罷韓通過》罷韓四君子上台致謝 陳冠榮：我們真的很拚命，終於做到了
2020-06-06 19:38

罷韓通過》罷韓四君子上台致謝 陳冠榮：我們真的很拚命，終於做到了
罷韓通過》柯文哲臉書PO文：在民意之前必須謙卑
2020-06-06 18:48

罷韓通過》柯文哲臉書PO文：在民意之前必須謙卑
士林最保值地王！轉售率最低地段在劍潭站前！

士林最保值地王！轉售率最低地段在劍潭站前！
罷韓通過》江啟臣：尊重，但譴責民進黨操縱罷免案
2020-06-06 18:29

罷韓通過》江啟臣：尊重，但譴責民進黨操縱罷免案
罷韓通過》昔稱「禿子、燕子、漢子」 盧秀燕：尊重民意
2020-06-06 17:41

罷韓通過》昔稱「禿子、燕子、漢子」 盧秀燕：尊重民意
政治今日熱門
2020-06-06 19:09

罷韓案對照2018市長、2020總統大選 這些地方變心了 影片

2020-06-06 00:00

罷韓》投票過不過 可能發展1次看懂

2020-06-06 18:35

罷韓同意票93萬9090票 超過韓國瑜當選市長票數 影片

2020-06-06 17:15

史上頭一遭 韓國瑜罷免案過了！7日內解除市長職務 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播