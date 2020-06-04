政院拍板 暫不開放境外生來台

行政院跨部會研商是否開放外籍生來台，政院發言人丁怡銘鬆口表示維持現狀。（資料照）

2020-06-04 17:14:46

〔記者李欣芳／台北報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，是否開放境外生來台就讀，行政院經昨天召開跨部會馬拉松式會議，考量國際間普遍尚未解除邊境管制，各國疫情程度也不同，會中因此定調維持現狀，也就是暫不鬆綁境外生來台就讀，未來將等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能檢討開放時機。

據悉，教育部原本規劃，境外生最快7月可望解禁來我國，但會以「分批、疫情輕微國家、學位生」為優先對象，不過，知情官員表示，事涉複雜，由於當前各國疫情控制與恢復程度都不同，而且台灣即便要開放也要全面盤點是否有足夠的檢疫能量，相關問題必須審慎評估，政院與教育部因此定調，暫不開放外籍生來台。

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行政院發言人丁怡銘今天上午原本表示，政院昨天的跨部會會議並未做成結論，下次將再開會，不過他下午受訪表示，政院昨天的跨部會會議，原本是要討論是否鬆綁外籍生來台就讀，由於會中並未做成結論，因此是維持現狀，也就是暫不鬆綁。

政院前天的跨部會會議，從下午開到晚上，據悉，政院並指示各部會將相關問題帶回去研議，未來會再持續開會評估是否開放外籍生來台就讀，但因各國普遍仍在邊境管制階段，短期內已確定不可能。

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