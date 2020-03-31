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護照封面改「TAIWAN」？前外交官：讓國際可以高度辨識

最近有民調顯示有高達七成五民眾支持將護照上的英文名稱（REPUBLIC OF CHINA）改為TAIWAN，避免國人被誤認是中國人，前駐美副代表蔡明憲表示支持。（資料照）

最近有民調顯示有高達七成五民眾支持將護照上的英文名稱（REPUBLIC OF CHINA）改為TAIWAN，避免國人被誤認是中國人，前駐美副代表蔡明憲表示支持。（資料照）

2020-03-31 20:44:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕最近有民調顯示有高達七成五民眾支持將護照上的英文名字（REPUBLIC OF CHINA）改為TAIWAN，避免國人被誤認是中國人。對此，前駐美副代表蔡明憲表示，護照就是單純旅行證件，不涉改國號改國名，像日本護照就是「JAPAN」，沒有什麼「REPUBLIC OF……」，直接清楚標示為「TAIWAN」，是讓國際可以高度辨識。

蔡明憲表示，他支持將護照上的英文名「REPUBLIC OF CHINA」改為「TAIWAN」，事實上現行護照在中華民國底下以括弧加註台灣（TAIWAN），是他擔任立委時的提案，當時扁政府第一任時，民調也有高達五成以上同意，在民意的壓力下，國民黨終於同意，之後在他擔任駐美副代表期間，扁政府積極推動下，外交部並努力透過各種民調數據說服立法院，用括弧的方式加註（TAIWAN）。

蔡明憲說，在全民高度共識下，護照應該直接改為「TAIWAN」，避免國際上容易把台灣護照認為是來自中國。在目前的國際氣氛下，他也相信美國、日本、歐盟都會接受。

曾任吐瓦魯常駐聯合國代表團二等秘書的律師謝佩芬也以親身經歷表示，有一次她與聯合國人員前往台灣在加勒比海的某邦交國了解農業受援情形，當地官員在介紹兩邊的陳列品時，先指著一邊插著「TAIWAN」字牌的農技援助，就說這是來自台灣；而當這位官員指著另一邊「REPUBLIC OF CHINA」字牌的援助，卻說成是這是來自中國的幫忙，連邦交國的當地官員都搞不清楚，這讓她印象非常深刻。

謝佩芬認為，邦交國如此，非邦交國更容易混淆。像這次因為武漢肺炎，包括義大利等國都對我飛航做出限制，這除了一中的政治理由，也可能是對方非外交系統的部門根本搞不清楚「REPUBLIC OF CHINA」與中國有什麼樣差異。如同很多人也搞不清楚原來非洲的剛果，有剛果共和國及剛果民主共和國兩個國家，將護照上的英文名字（REPUBLIC OF CHINA）改為TAIWAN，將有助於國際辨識。

數度前往美歐等地推動台灣國際參與的台灣聯合國協進會發言人曾琮愷表示，這幾年前往瑞士日內瓦及美國紐約聯合國總部，持中華民國護照也無法進入聯合國總部及相關機構，被當成違禁品一樣，既然都不被國際組織承認，我們還拿「REPUBLIC OF CHINA」的護照只是增加國人的困擾，應該直接將護照改為「TAIWAN」，才是務實的作法。

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