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12強》台灣預賽連2勝 委國先發名單寫「Taiwan」

世界12強棒球賽B組預賽，熱血球迷化上國旗妝，為台灣隊加油。（資料照，記者廖耀東攝）

世界12強棒球賽B組預賽，熱血球迷化上國旗妝，為台灣隊加油。（資料照，記者廖耀東攝）

2019-11-07 00:41:00

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊6日以3比0擊敗委內瑞拉，在世界12強棒球賽B組預賽取得2連勝。比賽開始前，兩隊先發陣容名單在PTT上引起網友討論，有人發現委內瑞拉隊在名單上以「Taiwan」稱呼台灣隊，而非中華台北。

兩隊先發陣容名單中，委內瑞拉隊在名單上以「Taiwan」稱呼台灣隊。（WBSC提供）

兩隊先發陣容名單中，委內瑞拉隊在名單上以「Taiwan」稱呼台灣隊。（WBSC提供）

台灣隊先發打線中，以三壘手王威晨、 二壘手林立、左外野蘇智傑、捕手林泓育、一壘手陳俊秀、指定打擊胡金龍、右外野王柏融、中外野張志豪、游擊手岳東華、先發張奕。委內瑞拉先發打線，則以阿瓦雷茲（Henderson Alvarez）為先發。

台灣6日以3：0擊敗委內瑞拉，和日本隊攜手闖進複賽。（資料照，記者林正堃攝）

台灣6日以3：0擊敗委內瑞拉，和日本隊攜手闖進複賽。（資料照，記者林正堃攝）

民眾轉貼兩隊的先發名單在PTT上，眼尖的網友驚喜發現，委內瑞拉方的名單上，在對手欄位上寫的是「Taiwan」，而非「Chinese Taipei」。

台灣隊賽後全隊一同玩自拍開心合影。（資料照，記者廖耀東攝）

台灣隊賽後全隊一同玩自拍開心合影。（資料照，記者廖耀東攝）

網友們回應，「希望有一天咱是正港欸（我們是正統的）『台灣隊』」、「有台灣就給推」、「台灣加油」、「Taiwan！」。

本報報導，世界12強棒球賽B組預賽，台灣隊先發張奕主投7局沒有失分、賞6次三振，而台灣隊也在第7局突破對手，代打朱育賢、王威晨連敲二壘安攻下關鍵2分，終場台灣隊以3：0擊敗委內瑞拉，預賽取得2連勝，和日本隊攜手闖進複賽。

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