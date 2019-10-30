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調頭寸史上最高！彰化縣明年舉債126億元

彰化縣庫年年須舉債度日，舉債金額年年增加，明年總預算預計須舉借126億多元才能補足財政缺口，錢越借越多。（記者張聰秋攝）

彰化縣庫年年須舉債度日，舉債金額年年增加，明年總預算預計須舉借126億多元才能補足財政缺口，錢越借越多。（記者張聰秋攝）

2019-10-30 18:23:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今開定期會，主計處長蕭秀瑛，進行縣府編列明年度總預算案報告，明年歲入和歲出預算都比今年預算減少，歲出預算也從今年500多億元降為476億多元，已少花了23億元，可是為了補足財政缺口，還是要再借錢度日，融資額度達126億多元，刷新高。

明年度（109）彰化縣總預算案 歲入編列442.5億元，歲出476.7億元，歲入歲出差短34.2億元，連同債務償還92.5億元，須舉借債務彌平126.7億元，與去年縣府編列今年總預算舉借債務109.4億元相比，明年借新債還舊債的預算，又比今年多出了17.3億元，越借越多。

有議員質疑，明年要花出去的歲出預算，以及要收進來的歲入預算，雙雙都比今年要少，也就是說，收入減少支出也減少，既然都減少了，怎麼還要再借那麼多的錢，才能補足財政缺口？

對此，蕭秀瑛解釋，明年預算舉債金額約126億多元，當中有92億多元是還債，今年還債預算才80億多元，明年就比今年多還很多到期的帳務，再加上，明年預算差短的金額也比去年增加約六6億多元，也就是說，債還得多但差短也多，兩項金額同時都增加的情況下，提高了向銀行融資調度的金額。

財政處長陳燕慧指出，要維持收支平衡只好再舉借債務，這就是彰化縣財政困難的地方。

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