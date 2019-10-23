信託法修法 段宜康批法務部「牽絆、顧忌太多」

2019-10-23 20:17

〔記者謝君臨／台北報導〕為了避免公益信託淪為財團避稅、控股的工具，失去其公益本旨，法務部及朝野立委推動「信託法」修法；立法院司法及法制委員會今天下午併案審查朝野立委針對「信託法」公益信託專章所提出的修正草案，由於在場立委、官員對於關鍵條文的修正方向及內容未取得共識，因此在大部分條文均保留的情況下，先將草案送出委員會，待協商時再進行細部討論。

法務部雖於8月提出「信託法部分條文修正草案」，並完成草案預告程序，但目前仍處於收集各界意見進行研議階段，尚未送行政院審查。針對法務部版本，立院司委會召委、民進黨立委段宜康批評「牽絆、顧忌太多」，因此決定不等政院版，先就朝野立委所提的4個版本進行併案審查。

民進黨立委鄭運鵬於質詢時指出，公益信託過去的弊端手法有4，包括「捐助自家股票」，資產越來越多，慈善支出未同步增加；「左口袋捐右口袋」，膨脹公益支出，數據失真；「關係人操控」，委託人、諮委會、監察人一家親；「控股化」，滿手股票少現金，層層轉投資。

鄭運鵬說，公益信託的目的事業主管機關多達12個，使得管理分散，不符經濟效益，也不利公眾監督，而公益信託受託人不是銀行就是證券公司，建議由金管會做為主管機關，不僅事權統一，也有專業。

段宜康則批評，法務部對公益信託或是背後的財團「太客氣了」，指法務部草案要求公益信託支出的50％強制作為公益用途，但現在的問題是支出根本不足，「假如我收入50億，支出只有100萬，那我只有50萬做公益，這樣怎麼對？」

段宜康舉林堉璘公益信託購買中嘉有線電視系統案為例，指該案相當離譜，但法務部對他們一點皮條都沒有，為何對一般社福基金會那麼嚴格，對公益信託卻這樣寬鬆，「亂象在那邊，要你們解決，結果提這樣的版本，有時候改革一定要付出代價，你們不得罪人，得罪人的事情我們來做」，強調將儘速修法通過。

經討論，在場立委與官員僅就「公益信託」定義取得共識，初審通過條文指出，稱公益信託者，謂以社會福利、慈善、教育、文化、學術、技藝、宗教、祭祀、環境或其他以公共利益為目的之信託。至於其餘關鍵條文，則因未取得共識，經會議主席段宜康裁示，均保留送黨團協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法