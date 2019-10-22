韓國瑜參拜先天宮 祈求台灣國泰民安、風調雨順

2019-10-22 15:12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨總統參選人韓國瑜下午搭海豚號出海視察浮筏式蚵棚，回到朴子溪口後，韓粉在「我現在要出征」歌曲背景中，歡迎韓國瑜，韓隨後轉往東石魚市場參訪拍賣作業，因怕人太多、影響魚貨，韓國瑜短暫停留後，就趕往東石先天宮參拜。

韓國瑜致詞時，稱讚先天宮廟宇蓋得「很美」，他說，五府千歲對東石鄉漁民很重要，東石鄉2萬多人，有3分之1是靠海吃飯，感謝先天宮主委及許多委員長期參與宗教事務，庇佑鄉親平安，他祈求未來台灣國泰民安、風調雨順，台灣安全、人民有錢。

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