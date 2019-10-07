中市議員免費送千面大國旗 喊出「掛國旗、大賺錢」

2019-10-07 10:40

〔記者張菁雅／台中報導〕國慶日將至，台中市國民黨議員張瀞分和朋友共同募集近千面大國旗，供市民免費索取。張瀞分今日一早就站在服務處門口展示大國旗，早上已經送出數百面。張瀞分強調，「沒有國，哪有家」是她始終如一的堅定信念，希望大家在國慶日拿國旗、掛國旗，展現愛國心。她還用台語喊「掛國旗、大賺錢」。

今年台中市政府雙十國慶升旗典禮，號稱將破天荒祭出3項史上第一，包含首次金曲歌后江惠儀領唱國歌、無人機迎接國旗進場、東南亞最大Led螢幕轉播，並號召全民用飄揚旗海為中華民國慶祝108歲生日。

張瀞分也響應全民掛國旗慶祝國慶，和朋友一起募集製作近千面大國旗，今日起在張瀞分豐原區服務處及國民黨豐原區黨部，供市民免費索取，送完為止，早上開始發送沒多久，已經送出好幾百面。

張瀞分說，「沒有國，哪有家」是她始終如一的堅定信念，早年只要到了國慶日，家家戶戶都會掛國旗慶祝，她自己每年從10月1日開始，就會開始掛國旗，但民進黨執政這幾年來，國慶氣氛變得很冷，讓人覺得很憂心。

張瀞分強調，人民的愛國意識是國家最重要的基礎，她希望大家在國慶日時，拿國旗、掛國旗，展現愛國心及對國家的向心力。張瀞分還用台語喊出「掛國旗、大賺錢」，笑說掛國旗也有吉祥意義。

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