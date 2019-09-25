郭台銘將開辦TGI郭台銘學院、自媒體

2019-09-25 19:24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕外傳郭台銘將成立TGI郭台銘學院（Terry Guo Institute），郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭董成立學校，要培養政治選舉、媒體科技、政策經濟三領域的優秀青年人才，為國家社會服務。這所學校將是一個龐大組織，可能有自己的自媒體、自己的平台。

蔡沁瑜說，郭台銘學院還不是正式名稱，入學的基本條件是「熱愛中華民國」，最好對政治、科技立法、媒體公共事務的參與有高度興趣，希望透過一整套系統，讓台灣政治理念可以發揮、政治亂象可以解除，跳脫藍綠。

郭辦每天就學校作研究，希望未來不僅是一所學校，還是一個龐大組織，可能有自己的自媒體、自己的平台，希望在各領域都培養出優秀人才，達到郭台銘政治為經濟服務的目的，希望透過最底層的人才培育，為社會服務，待組織架構、成立內容等概念出來後，跟社會說明，希望優秀青年一起參與。

蔡沁瑜說，這所學校將仿效松下政經塾規劃，日本有些政界人才都是從這裡培育出來的，有學長學弟制，優秀人員互相推薦制度，希望在台灣整個目前無法跳脫藍綠情況下，有更理性的討論空間，有機會想去日本看實際運作情況，作為郭台銘學院的模型，後針對台灣政經情勢作統整規劃。

第一屆郭台銘學院學生，會是郭台銘現有幕僚團嗎？蔡沁瑜說，「我們宣揚郭先生政策的時候，也感受到台灣需要一股力量跳脫藍綠，會希望加入」。

外傳國民黨青年團林家興將擔任郭台銘學院講師？蔡沁瑜表示，林家興之前在國民黨青年團，理解青年政策，這會是郭陣營考量納入講師陣容的原因，但還沒有討論到。學院課程概分為，政治選舉、媒體科技、政策經濟三領域，都會分別尋找優秀人才擔任講師，像是媒體會尋找業界資深、有實戰經驗的媒體人當講師。

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