郭台銘不選 柯文哲：勇敢活下去，就是對敵人最大的報復

2019-09-17 23:45

〔記者李容萍／桃園報導〕17日是中選會受理申請為總統、副總統選舉被連署人的最後一天，台北市長柯文哲晚間抵達桃園中壢南方莊園出席粉絲見面會時提到鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜宣布不參選總統之事，表示媽媽17日早上頻頻打電話問他郭台銘不參選的事情，還說郭台銘不選了，只剩下草包與菜包，他告訴媽媽不要緊啦，台灣在一個程度上還是安全，後來發現最鼓勵他選的是媽媽，不過媽媽的出發點還是對國、民兩黨推出的總統參選人的焦慮，台灣未來該怎麼辦？

柯文哲說，因為登記參選還要新台幣100萬元（連署保證金），因此他打電話給妻子陳佩琪，詢問她對很多人叫自己去登記的看法，陳佩琪回他：「你要登記就去登記啊」。

對於柯文哲不選，柯粉頭很痛，不知道總統票要投給誰？柯文哲表示，自己最關心的還是台北市政，對台北市政有責任感，這場選舉從頭到尾他都沒有說要選，即使自己說不選但民調還是有一定的百分比，「明天的事情明天再煩惱」。還說，未來總統大選將形成蔡英文和韓國瑜對決，明年1月11日「只要把政黨的票投給民眾黨，剩下的可以走了，其他就不用管了！」

話鋒一轉，柯文哲語重心長表示，在台灣現階段討厭藍綠的比例很大，所以這也是民眾該思考為什麼台灣從1994年台北市長（第一屆）選舉直到今天，這種藍綠的泥淖，真的讓台灣人民非常非常的厭惡，他認為「韓國瑜要擺說後面站的那一排人！」對於被問到蔡英文如何處理新潮流問題？柯答：「她（蔡英文）乾脆幹掉新潮流比較快，但我看她（蔡英文）被新潮流消滅比較快！」

柯文哲強調，民眾黨日後會透過網路來行銷，並且積極培育政治人才，至於民眾黨若順利進入立院10席，如何對抗藍綠共犯結構，或有利藍綠自家法案做相互的交換？柯文哲認為，如何擋得住誘惑最重要，自己先要做好。最後他在結語時強調「認真快樂過每一天，勇敢活下去，就是對敵人最大的報復。」

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