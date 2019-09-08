提連勝文敗選…韓國瑜︰國民黨自己都沒信心 如何勝選

2019-09-08 14:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天中午與新北市立委參選人及民意代表舉行便當會，韓國瑜談到，現在支持者內心被「烏雲」遮蔽，4年前連勝文參選台北市長時，一開始民調很高，結果「拿錢的名嘴」開始攻擊，造成黨內失去信心，如果心中的烏雲揮之不去，國民黨整體戰力將不足以應付明年的總統與立委大選。

韓國瑜指出，在掌聲與歡呼聲的背後，有一朵揮之不去的烏雲，把大家的內心遮住，讓黨內無法開懷、放心，這些烏雲包括國民黨到底能不能團結？會不會分裂？分裂之後是否能打贏選戰？國民黨一旦分裂之後，立委選舉怎麼辦？韓國瑜有沒有喝酒、抱女人、跳樓自殺，老婆跟男人照相有沒有十指緊扣？這些烏雲縈繞在我們心頭。

韓國瑜說，當烏雲越大時，就是敵人的陰謀，當烏雲把天空與太陽蓋起來，就是敵人準備迎接選舉勝利的時候，當我們自己對團隊沒有信心，我們已經離失敗越來越近，當掌聲、歡呼聲與「凍蒜」之後，如果心中烏雲揮之不去，國民黨整體戰力是不夠的。

韓國瑜談到，當年連勝文為了黨輔選犧牲，挨了一顆子彈，4年前連勝文代表國民黨參選台北市長，剛出來時聲望與民調非常高，大家認為要還給連家一個公道，但是媒體開始報導喝紅酒、開轟趴，批連是有錢人，所有「拿錢的」名嘴開始攻擊，連勝文的民調一路下滑到最低點，藍軍的支持者抱怨說，為何當初不提名丁守中？

韓國瑜接著說，去年國民黨提名丁守中參選台北市長，藍營支持者認為要還丁守中一個公道，又說丁是「佛系」打法、沒有作為、乖乖牌、好像沒有戰力，也不知道在幹什麼，結果丁守中民調下滑，藍軍又變了，抱怨為何不提名蔣萬安？他被提名參選總統後，黑道、吸毒、喝酒、抱女人的負面攻擊沒有停過，藍軍又說，當初為何不提名朱立倫或周錫瑋？

他說，如果國民黨自己都沒有信心，如何打贏選戰？他不是聖人，年輕時調皮搗蛋，當民意代表愛喝酒、愛打麻將，但他可以面對過去、迎接未來，他一向磊落的個性被打成這樣，支持者一旦失去信心，國民黨就會垮掉了、沒有戰力，「我們心中的烏雲擴大，這個選戰打得下去嗎？」

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