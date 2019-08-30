基隆市獲亞太智慧城市獎 全台唯一

2019-08-30 10:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市推動智慧教育、智慧漁港與智慧消防表現亮眼，日前在泰國曼谷舉辦的「2019ASOCIO（亞太資通訊聯盟）智慧城市獎」，基隆市在眾多亞太城市中脫穎而出獲獎，是台灣唯一獲獎的智慧城市。

這項智慧城市獎由亞洲及大洋洲運算產業組織（ASIAN-OCEANIAN COMPUTING INDUSTRY ORGANIZATION）主辦與評鑑，是亞洲及大洋洲地區具指標性的資訊產業協會代表，8月28日在泰國舉辦頒獎典禮，總共有9城市獲獎，基隆市是台灣唯一獲獎城市，由我國駐泰代表處代表基隆市領獎！

市長林右昌說，他一上任就推動智慧教室、智慧消防等各項智慧建設，逐步顯現成果，獲國際肯定。

林右昌說上任後逐年增加經費推動智慧教育，包括「班班數位化計畫」，更新全市學校教室資訊設備全面提升校園網路，讓智慧教育工作得以開展；開辦「校校有智慧創客教室」。希望投入智慧教育達到翻轉教育目的，更規劃成立全台第一間「Google 華人講師培訓中心」，成為智慧教育推動據點，開發智慧教育平台與課程，導入 Google 相關新興科技於教學現場。

此外，為快速提升救災救護效能，基隆市消防局「智慧消防2.0專案」，提升報案到救災救護訊息接收效能，隨時將救護患者資訊傳送到醫院端，大幅縮短救災與醫院急診診療程序與時間，提升人命救援的黃金時間，減少災害現場傷患人數和降低災害影響，也榮獲今年行政院第二屆「政府服務獎」肯定。

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