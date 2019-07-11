味全龍挑高雄當主場？議員批韓市府再一次狼來了！

2019-07-11 09:01

高市運發局長程紹同︰瞭解球團壓力

〔記者葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕高雄市運動發展局長程紹同昨晚在臉書宣布，重返職棒的味全龍隊，決定選擇高雄市做主場，但不久就遭味全龍打臉。對此，高雄市議員邱俊憲批：「韓市府又再一次狼來了！」高市運發局長程紹同則回應，瞭解球團壓力。

程紹同昨晚在臉書貼文：「味全領隊吳德威告知，經過審慎評估，味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場再出發。」味全龍球團不久就澄清，落腳主場選擇包括天母、新竹、嘉義及高雄澄清湖，味全龍尚未決定主場落腳何處，只確定會參與投標認養澄清湖球場。

邱俊憲說，他曾跟歷任局長，多次關心澄清湖棒球場維管進度，當程紹同雀躍地宣布，味全龍決定將高雄澄清湖棒球場做為主場，他對於詳細後續也多所期待。他指出，不久後球團卻又說，主場選擇並未定案、仍在評估當中。他揶揄：「韓國瑜說要征服宇宙，我看，市政推動倒是處於一個平行宇宙的狀態」。

邱俊憲批評，狼來了那麼多次，到底要摧毀市民對市府多少信任，這些首長們才甘願呢？

程紹同上午受訪，強調瞭解球團受到其他城市壓力，龍隊已公開承諾投標，彼此共識澄清湖是最佳選擇，至於天母球場並非職業場館，且需召開公聽會取得附近居民共識，新竹球場還沒蓋好，嘉義則有球迷數量問題。

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