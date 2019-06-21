國民黨轟民進黨政府：面對可預期罷工 3年來未建立妥善處理機制

2019-06-21 19:20

〔記者施曉光／台北報導〕長榮航空空服員昨天下午展開罷工，迄今影響約2萬名旅客，造成民眾極大不滿，國民黨呼籲交通部善盡協調角色，盡快協助勞資雙方重啟協商會議，達成最大共識，以停止所有損及旅客消費者權益。

國民黨說，民進黨執政3年以來，勞資雙方對立不斷、兩敗俱傷，航空業罷工3年即達3次，機師、空服員、乘客的權益皆受到迫害，旅客不便、勞工不爽，工會與公司長期僵持，但政府面對可預期的罷工，3年來並未建立妥善的處理機制，導致3次罷工皆直接損及旅客、旅行社權益，除了有損航空公司信用與評價，也傷及國家形象，而空服員也將面臨公司可能祭出的懲罰條款。

國民黨並質疑，立法院在6月17日召開臨時會議，將公民投票法修正草案納入議案並隨即通過，但自2016年6月華航空服員首次罷工以來，主流民意及民航業者期盼政府建立罷工預告期，政府機關卻迄今沒有完成罷工預告期立法，造成民眾權益極大程度損害，交通部未能預先防範，甚至持續觀望、不積極促使協商，放任航空公司祭出懲罰條款，放任桃園市空服員職業工會獨自陳抗，政府責無旁貸。

國民黨呼籲，不論是否推行罷工預告期法案，相關部門首長都要即刻啟動協調動作，讓罷工所造成的損傷降至最低，對於旅客、旅行社、勞方權益應有明確保障，並保障未來飛航安全，以及避免日後勞資雙方持續對立、消耗。

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