韓國瑜拋假日參選說 陳其邁：那是要當假日總統嗎？

2019-05-28 11:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市長韓國瑜有意帶職參選總統，日前還拋出「假日參選」的講法，行政院副院長陳其邁今天表示，那當總統也是假日總統嗎，直指做什麼要像什麼，民眾不會希望韓選上市長，馬上就要征服宇宙、一飛沖天。。

陳其邁今天出席「行政院災害防救應用科技方案-第二期」104-107年總成果發表會前，媒體詢問陳對於韓國瑜帶職選總統的看法，陳其邁表示，這是韓市長自己的選擇，市民對韓市長有很高的期待，希望能落實政見、履行承諾，這是市民最關心的地方。

陳其邁說，假如剛到高雄市，剛選上沒多久就離開，甚至把很多市政時間、應該百分之百投入的地方，結果就開始準備選舉，市民應該會很失望，也覺得說市長要好好把一些政見、政治承諾履行，這是大家關心的。

韓國瑜日前也拋出假日選總統的說法，陳其邁說，那當總統也是假日總統嗎？做什麼要像什麼，才是大家希望的市長，民眾不會希望他選上市長，馬上就要征服宇宙、一飛沖天。

媒體詢問是否常出席高雄活動是為了接棒高雄市長，陳其邁說，他現在是行政院副院長工作，跟院長蘇貞昌分工，政府推動之外，大家在各地方要做視察，還有很多行程院長沒有時間或他要出席的場合，都會盡量跑，更接地氣、更了解民眾反映，高雄是他的故鄉，能有回家機會當然很好，所以有機會任何跟行政院有關的場合都會出席。

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