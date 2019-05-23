在地認同變中國認同 士林社大代台辦招暑期營隊

2019-05-23 07:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕去年公布施行的「社區大學發展條例」，明文規定社大要「強化在地認同」、「落實在地文化治理」，不過，台北市士林社大卻接受對岸台辦委託，招攬台灣青年暑期營隊赴武夷山，14天行程只收5000元，雖然團費低廉，但報名冷清，士林社大本月初竟發函請各大學協助刊登訊息。陸委會認為實非妥適，已請教育部轉台北市教育局處理。

由福建省南平市台辦主辦的「台灣青年暑期兩岸文化交流見習及武夷山文史生態之旅活動」，於7月31日至8月13日舉行，台灣協辦連絡單位竟是士林社大，該活動要招收30名18至45歲台灣青年，全程落地接待，活動並未列出詳細行程，僅稱「中華傳統文化傳承」、「海峽兩岸聯誼活動」等。

士林社大把招生訊息透過公文，轉發給陽明、中央大學、台師大、北科大、北教大等校，這些學校網站已張貼相關訊息；雖報名至25日為止，但前晚網站顯示還有約一半名額。

爆料的社大學員說，社大幹部上月先在群組轉傳台青營隊，這個月還轉傳不符落地接待年齡者的報名訊息，費用為19500元。簡章註明，「此優惠價要感謝主辦單位吸收，正常15天的中國旅遊至少4萬元。」他在社大多年，第一次看到招攬中國統戰團。

陸委會獲悉後請教育部轉台北市教育局處理，昨天上午報名網站關閉。不過，記者去電表示要報名卻看不到網站，負責該活動的執秘張孟輔竟稱，「超齡組」已額滿，「大專院校的學生」名額不多，因此才撤下網站，但可能受到「政治因素」，活動恐無法成行。

張孟輔解釋，之前到廈門參加國學讀經活動，對岸提到想邀請台青參加，希望請士林社大協助報名，費用由對方負責，社大不是協辦單位，僅是台灣報名窗口，雙方也沒有合作關係，既然外界有疑慮，活動將取消。

陸委會表示，陸方近期擴大對台工作，藉文化交流包裝統戰意圖，以低團費吸引青年朋友參加，其活動多刻意片面呈現陸方發展美好假象，欲提升國人對陸方的好感及認同。由於此統戰團具濃厚政治目的，呼籲青年朋友應提高警覺。

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