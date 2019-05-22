國民黨新北七星區立委初選 李永萍出線

2019-05-22 12:22

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨新北市第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委初選今天揭曉，由前台北市副市長、曾經擔任過兩屆立委的李永萍勝出。李永萍表示，非常感謝七星區選民對她的支持肯定，她一定會代表國民黨贏回明年1月的立委選舉，回報地方鄉親的支持。

李永萍表示，這次初選她決定較晚，並且跨到沒有地緣關係的七星區，在短短一個多月的時間要贏得初選，其實相當辛苦。她分析自己的勝選原因，主要是三張牌奏效：第一是「經驗牌」，她過去曾任二屆立委、台北市副市長及文化局長，問政績效及實事求是的專業精神受到肯定。

第二是「文創牌」，她訴求要用文化觀光及地方創生來振興七星區的經濟，打動人心；第三是「交通牌」，李永萍連續提出多項改善汐止交通的方案及措施，並仔細論述如何協調雙北市府和中央政府，加速捷運建設、解決塞車之苦。這些都得到了選民的信任，因而有了高民調。

李永萍強調，由於初選期間時間緊迫，有許多選區民眾關切的議題，她還來不及深入了解。初選過後，她會馬不停蹄至七星各區深度拜訪及請益，未來希望能與市長侯友宜的市府團隊，以及國民黨立院的黨團的委員們攜手合作，推動七星區的各項建設，全面提昇民眾的生活品質。

「民調結束就是團結的開始、服務的開始。」李永萍肯定簡榮宗、徐正文兩位初選對手的認真努力，完成這場君子之爭，希望大家一起幫國民黨向前行，為2020總统大選及立委選舉努力，共同守護台灣及中華民國的未來。

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