微笑城市延續幸福 林智堅施政報告「2050五大城市願景」

2019-05-20 14:29

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅今以「微笑城市 延續幸福」為主題進行市議會施政報告，他指出上任4年陸續完成銜接步行城市達4公里的新竹之森，並完善新竹左岸與新竹漁港等城市水岸環境，下半年也將有將軍村圖書館資訊園區、香山區三姓橋路、新竹市動物園、北區親子館等大型建設陸續啟用；未來將以2050五大城市願景為目標，持續推動總圖、輕軌、大車站等攸關未來城市發展的大型計畫，打下成長與發展的良好基礎、穩健向前，實現「微笑城市、幸福新竹」的願景。

林智堅的施政報告以田園城市、友善社福、智慧城市、美學城市、核心城市等5大面向盤點關鍵建設，「田園城市」包含城市水岸規畫，透過新竹左岸改造，銜接即將完工的漁人碼頭與更新後的17公里自行車道；同時也打造都市叢林綠帶，4公里新竹之森已完成串聯，進擊的公園已改造近129公頃的公園綠地，並持續推動人本步行城市。

「友善城市」目標打造舒適人本環境，包含各大市場環境改善、路平專案、老舊地下道改善，同時精進各項社會福利與服務，打造友善愛心城市；「智慧城市」透過大數據改善尖峰時刻車流量的智慧交通、與工研院合作全台首處自駕車開放道路實驗場域、支持年輕人新創計畫的創客育成。

「美學城市」透過修復、維護與活化古蹟歷史建物，展現城市歷史文化的深度，持續舉辦各項優質藝文展覽，明年更將舉辦2020台灣設計展，盼把城市設計之美展現在全國面前。

「核心城市」則以公道三、三姓橋路、南寮大道等健全市區路網，推動總圖計畫成城市知識資源整合平台，並持續推動新校園運動改善教育軟硬體、提升學習環境，同時，扶持在地產業發展，積極與中央及科學園區合作推動竹科X產業園區，更成功爭取2021台灣燈會，讓新竹市城市品牌躍升國際。

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