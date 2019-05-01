扁案3件判決確定 北檢已執行10.8億

2019-05-01 17:39

〔記者黃捷／台北報導〕前總統陳水扁涉洗錢的瑞士銀行帳戶遭凍結11年，瑞士銀行日前來函關心扁案審理進度，再度引發議論。據了解，已判決確定的龍潭案、南港展覽館案、元大併復華案，台北地檢署迄今已執行罰金、不法所得合計約10.8億元。

已判決確定的扁案中，陳水扁被判刑20年定讞，但因他健康狀況欠佳，目前不僅保外就醫中，未審結5起案件的相關法院參考阿扁歷年病情及醫療團隊報告，認「因病不能到庭」，自3年多前起，陸續裁定停止審理。

至於已判決確定的龍潭案、南港展覽館案及元大併復華案，罰金部分6.3億及不法所得約4.5億，合計約10.8億元，台北地檢署均已執行完畢。

據悉，這10.8億元分別是瑞士匯回的「海角七億」、瑞士司法部匯還元大的賄款2億、北檢變賣扁家寶徠豪宅1.3億、以及扁與扁嫂吳淑珍的存款。

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