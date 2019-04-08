韓國瑜「拒北漂」政見被跳票 想返鄉的公務員質疑不公

2019-04-08 09:29

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜選前曾嘲諷高雄人北漂工作，不料，上任後政見跳票，北漂公務員更難返鄉服務，高市警局出了8名書記缺，竟全數欲用考試生，令想南漂回鄉的外調生傻眼，民代和媒體接獲投訴，警局人事單位表示，因考慮鼓勵年輕人及市府考評壓力，才會想採考試生，若有不妥會儘速檢討改善。

市府書記是基層特考的公務人員，處理公部門的一般文書工作，高市警局今年度終開出8個缺，想南漂或家有特困需平調的書記，等候許久的警局書記缺，卻是「看得到、吃不到」，請調需求的書記人員，不乏是高雄人原分發外縣市政府，因照顧年邁父母，或返鄉照顧家庭，也不乏有警眷書記想爭取南漂回鄉。

不料，多達8個名額的書記缺，警局低調規劃想全部以「考試生」取代，不少書記得知抱怨違反比例原則，開韓市長政策的倒車，繼續讓北漂的高雄人回不了家，強調「外調生」是有經驗的「考試生」，市警局解釋「年輕化」也不應全數，連一個平調名額也不釋出，既不友善又不人性，根本不讓北漂公務員回高雄家鄉服務，恐讓韓市長打了自己的臉。

市警局人事單位無奈表示，為配合市府人事處的考評制度，因以往晉用「考試生」的比例常不到要求門檻，加上人事年輕化的目標，才會考慮全數晉用「考試生」，況且，「辦事員」升遷多以警局書記內升優先，藉以提振士氣，書記缺才會以考試生優先，針對外界質疑，人事單位願意檢討改善。

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