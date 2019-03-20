費鴻泰控婦聯會財產「民進黨所有」 學者批：立委沒常識如何審預算

2019-03-20 10:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨日認定婦聯會387億元財產，為強徵勞軍捐及其利息收入累積的不當取得財產，應全部移轉國有。國民黨立委費鴻泰發文指控，「表面上收歸國有，其實是民進黨所有」；對此，法律學者反批，法律規定納入政府基金運作，法制上絕無可能變成「民進黨所有」，立委連這種基本常識都沒有。

費鴻泰以「東廠追殺又一樁，婦聯會慘遭毒手」一文聲援婦聯會，他提及，婦聯會成立的目的在團結全國婦女與照顧軍眷，使前線國軍官兵無後顧之憂，才能專心抗敵。黨產會認定不當黨產，要把婦聯會387億收歸國有，又是一樁「東廠追殺」。

費鴻泰指控，黨產會成立兩年半來，中央投資公司、欣裕台公司、婦聯會、救國團、中影公司，及民族、民權、國家發展3基金會陸續都遭到蔡政府迫害，「表面上是收歸國有，其實是民進黨所有，實在很不應該」。

對此，專攻財政法的南台財經法律所所長羅承宗表示，立委費鴻泰臉書的發言，充滿了智力測驗的樂趣。例如費委員提到，婦聯會當初成立目的是「團結全國婦女與照顧軍眷」，實則該會乃是以「反共抗俄」為宗旨的政治團體。

羅承宗指出，費委員說「表面上收歸國有，其實是民進黨所有」也是法盲用語，這筆不當黨產根據促轉條例規定，將會以政府基金運作，每年收支會編入政府預算書供國會審議，法制上絕無可能變「民進黨所有」。

羅承宗批評，身為立委若連這種基本常識都沒有，那麼每年究竟是如何審議中央政府總預算的？

此外，據黨產會去年調查的婦聯會近10年捐款金流顯示，國民黨立委費鴻泰是婦聯會進行政治獻金的對象之一，婦聯會曾捐15萬元給費鴻泰作為選舉經費。

羅承宗指出，費委員有此激烈反應，也是可以諒解。至於更早於10年前，到底有多麼龐大的婦聯會資金流入政壇，這應該是黨產會下一階段積極追查的重點。

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