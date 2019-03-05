拱韓國瑜選總統 鄉民發文籲效法劉邦建「韓」朝

2019-03-05 08:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕鄉民hhenryy在ptt發文，以劉邦當年出席鴻門宴沒坐好做滿，第一時間落跑而後創建漢朝為例，呼籲韓國瑜效法劉邦，把握現在氣勢挑戰2020、建立「韓」朝。

hhenryy認為，如果堅持坐好坐滿，而非選擇屁股剛坐熱沒多久就落跑，說真的，劉邦會有後來的漢家天下嗎？

他表示，一個人能否成大事，就看他會不會堅守名節，堅守的叫忠臣，不守的不是登基就是階下囚，屁股沒坐熱就想走的不叫目光短淺政客，而是眼光遠大的政治家，因為他知道龍困淺灘必定遭蝦戲，尤其不管藍綠，朱王蔡的臥蹋之側，豈容你鼾睡？

他指出，89萬大軍已攻高雄，韓國瑜不選擇揮軍北上，就只能選擇卸甲歸田，政治就是這樣，政壇大頭沒有人是真心希望韓流持續，都只是在利用而已，並且等待時機要把你打下去，江山不是讓來的，是要自己去爭取的，現代政治變動尤其快，韓流若只是地方諸侯，必定不可能維持四年等你做出成績，更遑論八年後了，八年後你就只是過氣政客而已。

hhenryy建議韓國瑜要建立韓朝，只有現在，只有2020，效法劉邦吧！

網友對此論述有人說讚、支持、力推，也有人暗喻酈食其、韓信等一堆人都還沒登場，急甚麼？

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