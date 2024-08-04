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美國收容所驚見「天生4耳小橘貓」 可愛模樣萌翻

美國田納西州一個收容所日前收到幾隻被棄養的小貓，令工作人員感到驚訝的，在其中一隻小橘貓的頭上，居然長著4隻耳朵。（圖擷取自「True Rescue」臉書粉專，本報合成）

美國田納西州一個收容所日前收到幾隻被棄養的小貓，令工作人員感到驚訝的，在其中一隻小橘貓的頭上，居然長著4隻耳朵。（圖擷取自「True Rescue」臉書粉專，本報合成）

2024/08/04 15:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州一個收容所，日前接獲4隻遭人惡意遺棄、出生約2個月的小貓，每隻小貓模樣都十分可愛討喜，但最令工作人員感到驚訝的，是其中1隻小橘貓的頭上，居然長著4隻耳朵，基因突變特殊的外型曝光後，立即在網上掀起熱烈討論。

綜合外媒報導，位於田納西州茱麗葉山市（Mount Juliet）的動物救援組織True Rescue，上月31日在臉書粉專分享1張照片，只見照片中的主角，是1隻橘色花紋的小貓，牠不僅模樣可愛，且在牠頭上左右邊的耳朵內，還各有1個體積較小的小耳朵，因此這隻小貓總計擁有4隻耳朵。貼文中還透露，這隻小貓出生約8到9週，體重為2磅。

True Rescue表示，「這真的是太罕見了，這隻小貓和牠的3隻貓兄弟姊妹今天一起來到我們的收容所，牠有一種罕見的基因突變，天生有4隻耳朵」，事後小貓被命名為「Audio」，照片曝光後吸引不少網友留言，「看起來好帥」、「好酷喔，牠的耳朵比較多，聽覺會更好嗎？」、「我的天啊，真的是又奇怪又可愛，牠是獨一無二的」。

True Rescue指出，Audio經過獸醫初步檢查後，判斷內外耳功能均正常，平時照顧上除了需要清潔的耳朵比較多，其他方面和一般小貓無異。不過True Rescue也提到，目前Audio還無法對外開放給人報名收養，因為牠需要接受完獸醫進一步檢查，另呼籲有興趣收養的民眾，可以把愛心分享給收容所裡的其他貓咪。

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