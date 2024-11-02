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    首頁　>　生活

    《4日起實施》竹市東光路機車 可直接左轉光復路

    2024/11/02 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府推動漸進式取消機車兩段式左轉的交通政策！交通處表示，四日中午後，將開放機車在東光路直接左轉進入光復路，但是仍保留兩段式左轉的轉格，提供來不及左轉機車使用，期許透過分流，解決機車待轉格溢流、壅塞情況，並紓解車流。

    交通處表示，竹市光復路二段與東光路交會口是市區重要交通樞紐，上午尖峰時段的車流壓力大，園區通勤、接送學生的車輛及往市區方向的車流都會在此匯集，尤其東光路左轉往園區方向機車車流量大。調查數據顯示，晨峰時段在光復路待轉的機車數量高達八二六輛，平均每個週期約五十輛，雖待轉區已經加大，仍不敷使用，常溢流到對向車道，進而影響光復路二段雙向車流的通行效率。

    交通處視察東光路機車直接左轉光復路改善措施，同時配合號誌時相調整，避免與對向車流交織衝突，在安全考量下，宣佈將從四日中午十二時起實施。

    交通處補充，為改善東光路機車左轉光復路，市府已先行加大機車待轉區，但未能有效解決機車待轉區溢流情形，不僅影響光復路二段車流，也增加事故風險。因此決議東光路機車取消兩段式待轉，直接左轉，並透過號誌時相調整，解決與學府路右轉車流衝突問題。

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