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    首頁　>　生活

    《苗栗》大湖2歷史建築修繕 苗縣府擬活化

    2024/10/28 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府啟動歷史建築大湖警察署署長宿舍、聯合保甲事務所修建，編列三百四十七萬元執行設計規劃，並舉辦說明會聽取地方意見，因該兩歷史建築位處進入大湖鄉市區門戶，鄉公所盼未來能做為青創基地或旅遊服務中心運用。

    大湖鄉近山，早年樟腦、蔗糖、木材與蠶業產業興盛，日治時期在此建立完善的市街與聯外道路，再加上官方機構與專賣局等設立，街區與市庄範圍逐步擴大，構築現今大湖市區雛形。

    縣府文化觀光局表示，當年日本政府在大湖道終點設置「大湖警察署署長宿舍」與「聯合保甲事務所」，透過警察與保甲制度加強對大湖地區的管制。兩棟建物均為昭和十年（一九三五年）關刀山大地震災後重建，見證大湖市街的發展，建物本身也保存地區類型特色，於二○一八年登錄為苗栗縣歷史建築。

    此兩棟歷史建築受歲月侵蝕頹圮，縣府文觀局編列三百四十七萬元委外辦理修建設計規劃，於廿五日舉辦說明會聽取地方意見。文觀局表示，因兩歷史建築位處進入大湖鄉市區門戶，鄉公所盼未來修建後，能供公所做為青創基地或旅遊服務中心運用，文觀局樂觀其成，待設計規畫報告完成，後續提報中央爭取工程經費。

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