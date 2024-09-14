畢旅不帶手機 回憶更甜美

新竹市光武國中3天的畢旅中，學生不帶手機，讓學生可以更專注參與活動及與同學交流互動，連家長都說讚。（光武國中提供）

2024/09/14 05:30

竹市光武國中完成不可能的任務

〔記者洪美秀／新竹報導〕讓國三學生參加畢業旅行不帶手機可能嗎？新竹市光武國中今年畢業旅行完成不可能的任務，除每班有三到四支手機用以拍攝畢業紀念冊所需照片外，所有學生在出發前就交出手機放置在學校「養機場」保管，昨天畢旅返校，學生都說這幾天與同學相處更緊密，一起完成許多美好回憶，也有人說沒有手機的日子，可多點時間跟同學聊天互動，家長也對畢業旅行的新規定說讚。

多點時間跟同學聊天互動

光武國中校長黃信騰說，為讓國三學生能專心體驗畢旅風景，也讓學生更專注創造美好回憶，學校今年在畢旅行前會議中討論，不讓學生帶手機參加畢旅，結果獲家長及導師認同，雖然學生間頗有微詞，但最後學校做成此決議並執行。

請繼續往下閱讀...

黃信騰說，今年國三共四二七名學生在畢旅出發前，先把手機交由學務處養機場保管，學生因手機不在身邊，在車上跟隊輔互動就變多，隊輔介紹景點地理、歷史、文化時，同學多有回應，有別於過去同學各自低頭看手機的情形，互動交流也變多。

僅留3到4支手機拍照紀錄

黃信騰說，為讓學生留下畢旅的景點照片，每班允許有三到四支有攝影證的手機可拍攝照片，導師跟隊輔也會隨時拍照紀錄，讓學生在畢旅充分用心感受，導師也透過班級LINE群組傳送照片或文字，讓家長了解孩子畢旅過程，獲家長一致肯定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法