中秋、雙十沒連假 花蓮訂房不到3成

2024/09/14 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮暑假旅宿住房率只有兩成多，即將到來的中秋、雙十節因為沒有連續假日，雖然觀光署九月起加碼補貼、鼓勵「一來再來」，也加碼團體補助，還有賞鯨業者祭出「中秋賞鯨壽星免費」，但來客量提升有限。旅館公會統計，訂房高峰是今（十四）日晚上二十八％，連三成都不到。

觀光署加碼補貼 鼓勵一來再來

旅館公會統計，目前只有今天平均訂房來到二十八％，明週日馬上又回到十八％，後天是中秋節前一天的週一，因為沒放假，住宿訂房慘剩六％，而截止目前，雙十節訂房也不到十％。

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業者坦言，九月以來花蓮持續有地震，最大震度超過四級的地震有三個，加上本月八日午後降雨，造成崇德段再度有土石泥流淹沒路面，鐵路也中斷，旅客多住在花蓮一晚上，算是不無小補，然道路雖然很快就搶通，仍讓遊客產生心理陰影。

毛孩攝影賽 揪遊美麗景點

花蓮縣農業處表示，今年為提振觀光，把腦筋動到毛孩身上，舉辦第一屆「毛」齊來揪愛旅行攝影比賽，第一名獎金十萬，昨評審結果出爐，共選出十四張得獎作品，每幅作品畫面在花蓮美麗地景的襯伴下，都充滿了旅客與毛孩美好互動身影。

第一名作品是穿著淺藍花花洋裝的正妹飼主，帶著可愛的橘貓到東華大學玩，背景是學校地標東湖，一人一貓坐在東湖的橋上，飼主輕撫可愛貓孩子畫面，搭配藍天白雲十分美麗。農業處說，雙十節當天將舉辦「攜手毛孩齊步走活動」，得獎作品將現場頒獎。

此外，交通部觀光署也指出，即日起持電子票證免費搭乘台灣好行觀光巴士三○四「洄瀾東海岸線」、三一○「太魯閣線」，還可參加縣府舉辦的第二波抽獎，詳情參閱臉書「花蓮觀光粉絲團」。

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