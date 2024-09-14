溪北首座 新營銀髮創齡中心開張

新營銀髮創齡服務中心開辦茶道班等學習課程，並到各地開辦分班。（記者楊金城攝）

2024/09/14 05:30

以行動學苑提供多元課程 到各區免費上課

〔記者楊金城／新營報導〕社會局在新營區信義街設立溪北首座銀髮創齡服務中心，昨天揭牌啟用，將多元課程打包以行動學苑方式到各區開分班，免費上課，與長者一起活到老、學到老。

台南市六十五歲以上老人已突破卅五萬人，占全市人口一九．二三％，已是超高齡社會。

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65歲以上老人 近全市人口2成

社會局局長盧禹璁指出，南市持續打造高齡友善社區，完善在地安老政策，如補助中低收入老人生活津貼、收容照顧、住宅改善外，在活躍老化的部分，目前在固定上課的市區松柏學苑以外，溪北新增首座新營銀髮創齡中心為學習基地。

盧禹璁說，新營創齡中心以行動學苑方式至鄰近各區開辦分班課程，期待吸引更多長者投入終身學習行列，並創造跨世代、跨族群交流，實踐青銀共學、共好。

年初試營運 已有2695人次上課

銀髮創齡服務中心委託台南市南瀛公教退休人員協會辦理，年初試營運至今，已開辦創齡志工研習、書法班、茶道班、太極氣功班及歌唱班，並到白河、下營、玉井、佳里等地開辦分班，有二六九五人次上課，成效良好。

新營創齡中心明年將再規劃加入青銀共學、生理健康計畫，結合衛福部新營醫院、南市社工師公會進駐中心，鼓動更多溪北地區銀髮族走出家門，加入學習行列、參與公共事務，開創長者第二樂齡人生。

南瀛公教退休人員協會理事長陳榮雄表示，創齡中心將發掘銀髮人才承傳專才、辦理行動學苑，還規劃青銀共學互利發展計畫，全方位照顧銀髮族身心靈健康。

楊姓阿公學員表示，來此上課，學習新知，更快樂的是跟同齡同學一起上課，也有相同話題，兒孫輩都很支持。

新營銀髮創齡服務中心位在新營區信義街廿四之二號，電話六三二一一三八，服務時間為上午八點半至下午五點半，除了課程，也歡迎市民到中心參觀、交流、諮詢，一起加入終身學習行列。

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