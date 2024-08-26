北市「青銀換居」成效差 2年僅11戶入住

2024/08/26 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市有十萬戶純老年人口居住住宅，台北市長蔣萬安上任後推出「社會住宅青銀換居計畫」，但至今只有十一戶長者換住社宅。台北市都市發展局回應，多數高齡者長年居住公寓，習慣樓層低、住戶單純的居住空間，擔心入住社宅後需改變生活，影響搬家意願。

都發局︰交通、習慣 影響長者意願

都發局二○二二年試辦高齡換屋計畫，後改為青銀換居計畫，目前有十一戶入住。台北市議員曾獻瑩指出，北市社宅參與青銀換居比例不到廿％，還有一半的行政區未參與計畫；多數民眾沒聽過青銀換居計畫，而參與計畫的內湖行善、萬華青年一區、文山興隆D2離最近捷運站都約需十分鐘車程，未將長者外出的需求納入考量，增添長者不便。

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都發局回應，二○二二年試辦計畫主要以提供一房型為主，經過一年後發現多數長者希望有家庭照顧者陪伴入住，隔年新增東明社宅採多元房型資源釋出。今年八月十九日配合新完工社宅檢討調整計畫，新增二處社宅，達到八處廿三戶辦理青銀換居，未來會逐步檢討釋出屋源，增加至各行政區辦理。

都發局表示，許多長者擔心入住社宅後需改變生活，部分長者需定期就醫仰賴交通便捷性；或難以接受搬家必經的斷捨離等，都是影響高齡者搬家的原因；而各社宅鄰近生活圈條件各不同，選址規劃時已將大眾運輸便捷性納入考量，除捷運外，還有鄰近公車站等大眾交通工具。

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