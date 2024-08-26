北市大龍新城狀況多修繕要自籌255萬 住戶怒

大龍新城近日大樓屢遭雷擊，建築物屋角受損，水泥塊從頂樓掉落至地面。（台北市議員陳怡君提供）

2024/08/26 05:30

陳怡君籲向柯市府究責 蔣萬安︰持續跟管委會討論費用問題

〔記者何玉華、林承鴻／台北報導〕前台北市長柯文哲任內第一個公辦都更完成的大龍新城，從二○二○年三月入住至今，漏水、壁癌等問題頻傳，近日午後雷雨大樓屢遭雷擊，建築物屋角受損，台北市議員陳怡君表示，住戶最近收到市府公文，指大樓修繕費用二五五萬元要住戶自籌，呼籲台北市長蔣萬安勿拿住戶開刀，應追究工程及設計不當瑕疵的責任。蔣萬安表示，八月底會完成缺失改善，市場處會持續跟管委會討論費用問題。

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修不停 近日雷擊屋角又受損

陳怡君指出，大龍新城完工後，近半數房子遇雨漏水、淹水等各種問題不勝枚舉，讓住戶不堪其擾；日前雷擊造成水泥塊從頂樓掉落至地面，所幸沒有砸到路人，卻成安全隱憂，住戶也質疑避雷針未發揮作用。蔣萬安上任後，持續修繕缺失，在今年五月便當會時，她當面反映諸多問題，蔣萬安及與會的副市長李四川都表示有誠意解決。

都發局指過保固期 優化自費

但住戶在八月收到市府公文，指便當會中所提漏水、陽台積水不退及頂樓大門無法正常開關導致雨水灌入電梯、磁磚剝落等問題，都發局認定屬優化項目，工程已過保固期限，要管委會自籌二五五萬元辦理。

陳怡君批蔣萬安答應修繕 又責推住戶

陳怡君質疑蔣萬安答應修繕，卻讓局處把責任推給住戶；怒批市府沒有監督好工程，讓一個蓋好四年的大樓不斷修繕、補救設計及施工的重大缺失，卻企圖用「優化」當遮羞布矇騙住戶，要求分攤經費；如果蔣萬安有魄力，就應追究工程及設計不當的責任，「一毛錢都不該讓住戶花」。

蔣萬安昨出席台北捷運爵士快線活動受訪表示，上任後接獲大龍新城各項缺失反映，都要求新工處儘速改善；目前已改善完成廿五項，剩下三項要配合住戶的時間進屋修繕，預計八月底完成。至於費用的部分，市場處會持續跟管委會討論。

前台北市長柯文哲任內第一個公辦都更完成的大龍新城，近日屢遭雷擊，建築物屋角受損。（市議員陳怡君提供）

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