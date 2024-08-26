《桃園》露營場合法化難行 桃市爭取盼放寬

露營正夯！但是露營場輔導合法化被指窒礙難行，桃園市府爭取盼中央能放寬法規。（記者李容萍攝）

2024/08/26 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市唯一原鄉復興區露營產業興盛，復興區公所針對中央自二○二二年七月推動「露營場管理要點」舉辦露營產業論壇，區長蘇佐璽抨擊指出，管理要點施行以來，法規並未考量偏鄉業者特殊情況，輔導合法的過程窒礙難行、且成效有限；對此，桃園市府觀光旅遊局昨表示，會與公所及業者站在同一陣線協助爭取中央法規放寬，希望讓業者可取得露營場可經營面積最大化。

水保法等法令限制 僅一家合法化

蘇佐璽表示，中央露營場法規雖已放寬，明確限制農牧林業用地上的露營設施設置面積及設置內容等，尤其營地開發範圍不能超過全區面積十分之一，且設施面積上限只容許六百六十平方公尺，但既有露營場幾乎都不符規定，要取得合法難如登天。他說，復興區另受水土保持法、水污染防治法、森林法及集水區相關法令種種限制，「露營場管理要點」實施後，業者合法化比率仍相當低。

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蘇佐璽認為，「露營場管理要點」依據的不是法令，而只是一紙公文，要點僅是公部門在推動時的依據，對露營場沒有實質法令效力、也無罰則，輔導合法過程中，仍依現有其他法令規範。另外，「地方制度法」中提到，直轄市觀光為自治事項，他認為應由縣市政府層級訂定觀光發展條例，由這些條例來訂定能兼顧保護復興區山林，可更務實、貼切露營場現況的相關規範。

觀旅局觀光管理科長李蕙宇表示，已將業者遭遇的困難及問題積極向中央反映，包含露營場鋪設碎石能否不計入露營相關設施面積，以及露營相關設施面積能否能再放寬等，希望讓露營場可經營面積能夠最大化。

李蕙宇說，桃市現有一○一家既有露營場業者加入輔導，市府已核發四十二案露營場土地容許使用，已有四案送件申請露營場設置登記；業者申請合法過程耗時一至二年，全市現有十家合法露營場，雖僅一家在管理要點上路後合法化，相較其他縣市第一階段根本沒有業者通過，仍是相對成績較好縣市。

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