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    串聯南科 嘉縣爭取台三十七線 南延新營

    台三十七線是嘉義縣重要道路，地方盼能延伸至台南市新營區。（記者林宜樟攝）

    台三十七線是嘉義縣重要道路，地方盼能延伸至台南市新營區。（記者林宜樟攝）

    2024/08/15 05:30

    〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣希望串聯南部科學園區嘉義園區及台南園區（簡稱南科）兩地成共同生活圈，向中央爭取台三十七線（高鐵橋下嘉義段道路）往南延伸到台南新營區，交通部長李孟諺昨天現勘後表示，請嘉縣府與公路局合作討論先前行政院的意見，再送新案重啟可行性研究。

    李孟諺：可送新案重啟可行性研究

    立院交通委員會昨邀李孟諺、公路局長陳文瑞等官員，考察嘉義縣市交通建設，李一行人也出席嘉縣府召開嘉義地區交通建設計畫會議。

    嘉縣府簡報指出，原台南縣政府於二○○八年提出台三十七線往南延伸案可行性評估，因當今時空背景不同，嘉縣府請求公路局重啟可行性評估，將台三十七線延伸方案從嘉縣道一六七線路口處往南至台二十線，規劃路線長三十七‧七公里，經費一四五‧五三億元，藉以串聯嘉科與南科，形成南台灣半導體S型廊帶。

    嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘表示，嘉義與台南科學園區、產業園區開發，交通需求大增，請交通部就嘉義至新營段先行推動。

    陳文瑞說，將與嘉縣府合作討論二○二○年行政院認為應檢討妥適性、用地正當性及提出道路改善方案等意見，得到討論結果後，可送新案重啟可行性研究。

    永欽一號、二號橋 王美惠爭取拓寬

    上月底「凱米」颱風來襲，嘉義地區八掌溪水暴漲，致永欽一號、二號橋皆封閉禁止通行，立委王美惠昨爭取兩座橋梁拓寬改建工程勢在必行。李孟諺表示，請嘉義縣市政府循「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）」提案申請，公路局將予以協助。

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