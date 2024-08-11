《相隔3千里》安平「做16歲」 北海道安平町來觀摩

學子們參香祭拜祈福後進行侍親奉茶，場面溫馨感人。（記者王姝琇攝）

2024/08/11 05:30

400名學子依古禮「轉大人」 町長、議員等人對於台南特有侍親奉茶等習俗 感動不已

開台天后宮等4地 舉辦成年禮

〔記者王姝琇／台南報導〕台南安平開台天后宮昨天舉辦做十六歲「成功啟航．穿越台南四百」活動，四百名學子冒雨參與，與安平同名的日本北海道安平町長及川秀一郎與議員等人特地前來共襄盛舉。

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同是「安平」 日友人首度共襄盛舉

開台天后宮、開隆宮、孔廟、關帝殿等地昨依台南傳統禮俗舉辦做十六歲成年禮，市長黃偉哲連趕四場為學子們送上祝福，下午再到安平古堡頒發成年禮證書給完成安平開台天后宮做十六歲活動的四百名學子。

安平開台天后宮主委盧友禮指出，做十六歲活動，除遵循古禮科儀祭拜祈福，學子也戴著狀元帽躦出「鳥母宮」，象徵「轉大人」迎向成年，再侍親奉茶，推廣孝道。另安排古都掌中劇團演繹台灣墾拓史和安平媽的由來，緊接著搭船遊大員港，讓學子透過布袋戲、遊台江等方式認識台南歷史演變，期許學子珍視傳統、開創當代、展望未來。

戴狀元帽躦出「鳥母宮」 迎向成年

北海道安平町一行人也前來觀摩交流，南市安平區與北海道安平町相隔三千公里，因異地同名結緣，雙方去年簽訂友好交流協定。安平開台天后宮總幹事林國明說，北海道安平町首度參加台南做十六歲活動，肯定台南特有的傳統習俗與傳承具歷史與文化意涵，尤其侍親奉茶、母子擁抱，讓人感動不已。

黃偉哲說，做十六歲是台南特有的傳統習俗，也是人生特殊的里程碑，期勉學子邁向成年，承擔更多責任、迎接更多挑戰，也歡迎日本友人共襄盛舉。

推線上體驗 方便外地及海外參與

台南並首次推出「線上做十六歲成年禮」體驗，已有近百人報名，讓外縣市及海外學子能突破地域限制共同參與。

林國明說，高度達九公尺半、以藝術意象創作的「鳥母宮」已成為安平做十六歲的獨特標誌，今年廟方特別安排「亮化」鳥母宮，每晚六到十點會點亮添夜間色彩，以吸引更多觀光客造訪，感受台南獨特的城市風貌。

參加台南做16歲的學子們戴著狀元帽躦出「鳥母宮」象徵「轉大人」迎向成年。（記者王姝琇攝）

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