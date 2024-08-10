雲林緊急重建需12.8億 工程會：即報即審

公共工程委員會副主委李怡德（前排右）與雲林縣長張麗善（前排左）等人，到古坑會勘凱米颱風受災情況。（記者黃淑莉攝）

2024/08/10 05:30

凱米重創 災後復原需經費逾百億 其中急迫需求工程201件

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風重創雲林，縣府統計整體災後重建復原經費逾百億元，其中有短期急迫需求約十二．八億元，公共工程委員會副主委李怡德昨日率中央各部會官員到雲林了解地方災損狀況及復建需求。李怡德表示，災復建工程採「即報即審」原則，只要有時效性工程可先提報，讓實際施作與經費同時到位。

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古坑防洪壩 全被土石流掩埋

縣府統計，凱米颱風災情分布全縣，為典型多點式災害，災情多數是淹水、路樹傾倒、道路損毀、土石流、山崩及電力事故等，另也造成縣內既有防災設施損毀，像古坑土石流防洪壩全數遭土石掩埋而失去功能，其中有急迫需求的工程有二○一件，包括水利、公路系統、水土保持、農水路、學校、文化資產等。

李怡德等人昨天聽取縣府簡報後隨同前往古坑豬母墓埔橋現勘，該橋梁因凱米颱風強降雨，溪水湍急掏空橋墩基礎，加上溪水挾帶的土石撞擊橋墩，造成橋體陷落傾斜，縣府表示，基於用路安全目前橋梁封閉，由於橋梁為農民運輸農產重要通道，盼中央能儘速協助復健工程。

張麗善︰後續治理爭取中央支持

雲林縣長張麗善指出，凱米颱風累積雨量超過防洪標準，水林甚至超過二○○年的防洪保護標準，雲林轄內區域排水都受到嚴重衝擊，希望中央不只搶救災部分工程，後續的治理工程也都要全力支持，讓民眾的生命財產得到保障。

李怡德︰整合式重建 避免重複致災

李怡德表示，後續會秉持「即報即審」原則，只要有急迫性可以馬上進行，而且這次重建工作希望不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，會要求各部會做好分工，以整合式方式來進行，避免重複致災。

李怡德指出，凱米颱風造成災害以淹水、道路邊坡防護受損最嚴重，行政院長卓榮泰已邀集相關部會首長研擬系統性、整合性方式做長遠規劃，救急外希望能夠提供治水防洪、交通系統等相關建設長治久安的作法。

古坑豬母墓埔橋在凱米颱風期間受損，基礎沉陷。（記者黃淑莉攝）

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