大千竹南蓋醫院 預計年底前開工

大千醫療社團法人於竹南鎮規劃興建大千竹南醫院；圖為完工示意圖。（苗栗縣府提供）

2024/08/10 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣中港溪地區資療資源不足，大千醫療社團法人於竹南鎮購地籌設竹南大千醫院，醫院用地已完成變更為醫療專用區，其北側六公尺寬既有巷道也由苗栗縣政府公告將拓寬為八公尺寬計畫道路。目前大千醫療社團法人著手辦理建築執照申請，力拚能於今年底前開工。

用地已變更 北側巷道將拓寬

苗北雙城頭份市、竹南鎮人口成長迅速，但是所屬的苗北中港溪地區，依據二○一九年十一月衛福部公告，每萬人口醫師數小於十位，屬於三級偏遠地區的次醫療區域。大千醫療社團法人申請在竹南鎮獅山親子公園附近，設立大千竹南醫院，規劃打造地上十三層樓、地下三樓，有四百五十床急性一般病床的「區域級教學醫院」，於二○二一年七月獲衛生福利部同意。

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區域級教學醫院 規劃450病床

因計畫用地為甲種工業用地，經苗縣府完成都市計畫書圖公開展覽、說明會等程序後，於二○二二年五月獲內政部都市計畫委員會審議通過。由縣府公告自去年二月廿五日起發布實施，於三年內開發興建。

另，因醫院基地北側全天路二五二巷僅為六公尺寬既有巷道，苗縣府考量醫院成立後周邊地區交通聯絡及防救災動線順暢，及減緩環境衝擊增進與鄰近地區相容使用，提變更提升為八公尺寬計畫道路，於今年二月廿七日獲內政部都委會審議通過，由縣府公告自八月一日起發布實施，後續將辦理巷道拓寬之用地徵收。

都計審議通過 準備申辦建照

此外，苗縣府工商發展處表示，大千竹南醫院一案的都市設計也於今年獲都市計畫審議委員通過，大千醫療社團法人目前準備辦理建照申請，一旦取得建照，即可開工。

大千醫療社團法人則表示，全案皆依照法令規定循序漸進，也希望行政流程及工程營造發包作業銜接順利，力拚能於今年底前開工。

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