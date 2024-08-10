41處犯罪地點 審計部揪沒監視器

台北市九大類刑案犯罪發生地點，有高達四十一處沒裝監視器，恐成治安死角。（記者楊心慧攝）

2024/08/10 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕監視器是警察破案不可或缺的關鍵，審計部卻發現，台北市去年竊盜、強盜、殺人等九大類刑案，發生犯罪地點有四．八萬處，但不在錄監系統環域二○○公尺內，且發生五次以上者，竟高達四十一處、共四一二件，恐成治安死角，要求台北市警察局於常發生犯罪地點加裝監視器；北市警局則預計於今年再裝五○○支、明年四○○支。

市警局今年將再裝500支

台北市警察局回應，錄影監視器設置需兼顧治安維護及民眾隱私，設置地點以公共領域為主，並視經費依治安需要的急迫性規劃優先順序、逐步建置，儘可能涵蓋各治安熱點，且設置均依刑案偵防及交通狀況等因素，召集相關單位會勘，審慎評估設置地點及數量。

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警察局說明，部分地點因環境等因素考量未能設置，但仍有多數民間監視器、行車紀錄器、證人證述、物證蒐集與鑑識等偵查方法與技巧，足以彌補不足。

根據台北市警察局統計，台北市二○二一年監視鏡頭數一萬五六一六支，發生刑案三萬四一八○件，運用錄監系統破獲數八六七一件、二○二二年發生刑案三萬六二一○件，運用錄監系統破獲數一萬三三○○件；二○二三年增加為一萬八○九四支，發生刑案三萬八五二三件，破獲數一萬三○九一件。

不過審計部卻發現，台北市去年發生竊盜、強盜、殺人等九類刑案犯罪地點，共四．八萬處，去年底錄監系統設置有一萬八○九四支監視器，利用程式及空間網格分析電腦軟體套疊結果，發現刑案發生地點不在錄監系統環域二○○公尺內，且發生五次以上竟高達四十一處、共四一二件。

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