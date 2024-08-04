雙寶媽、高山嚮導器捐 助10餘人重生

高山嚮導韓福文眼角膜助人重見光明。（家屬提供）

2024/08/04 05:30

小柚生前熱愛旅遊 過世隔年丈夫也簽器捐書

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄長庚醫院昨天舉辦器官捐贈感恩追思會，捐贈者中，有雙寶媽因突然腦血管瘤破裂腦死遺愛人間，器官讓十多人重獲新生，也有熱愛登山的嚮導不幸車禍過世，其眼角膜也讓受贈者重見光明。

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器捐者小柚是喜愛旅遊的雙寶媽，四年前某晚用餐時突倒地失去意識，經診斷為腦血管瘤破裂，在加護病房搶救一週仍重度昏迷陷入腦死，年僅四十二歲。小柚先生說，妻子是開朗開明的人，在學生實習參與過大體解剖，有感大體老師的大愛，已簽署器捐同意書並獲家人支持，如今遵從其生前遺願，捐贈心、肺、肝、腎、眼角膜、血管等，受惠者逾十人，妻子過世的隔年，自己和岳母也簽了器捐書。

韓福文 常帶領山友攀岳

韓福文則是屏東市登山用品店的老闆，與妻子林女士都熱愛戶外運動且有高山嚮導證，韓男四十年爬完台灣百岳，也成功登頂非洲吉利馬札羅山、日本富士山等，更常帶領山友攀岳，可惜今年二月騎車被轎車追撞，失去生命跡象，轉診急救六天仍回天乏術，生命停留在六十九歲。

生命雖停止 大愛留人間

韓福文的妻子說，她和先生同為慈濟志工，兩人都簽了器捐同意書，先生相當熱血，從年輕時就定期兩週捐一次血小板。車禍意外造成其當場失去生命跡象，後續因器官衰竭，只能捐贈眼角膜。先生生前最常叮嚀山友的一句話，就是「山永遠都在，生命只有一次」。

高雄長庚院長王植熙表示，高雄長庚自一九八六年創院至今已協助九九六人完成器官、大體和病理捐贈，幫助逾四千名病人重獲新生。

去年全台共有四一六人大愛捐贈，但等候器官移植人數超過一．一萬人，王植熙期盼未來器捐能更為普及，讓更多生命延續。

雙寶媽小柚（右）四年前突然重度昏迷腦死，家人遵從她生前遺志同意器官捐贈，愛惠人數超過十人。（家屬提供）

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