花蓮金針花季8/10登場 訂房僅2成

赤科山金針花季，由粉紅兔兔、P助代言，海報相當可愛。（玉溪農會提供）

2024/08/04 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕四月迄今花蓮觀光「斷崖式下跌」仍未恢復，南花蓮的玉里赤科山、富里六十石山金針花季將在八月十日開幕，持續到雙十節，但目前兩大金針山區訂房不到兩成，農民心急喊話「金針花快要開好了，歡迎大家上山賞花」。

赤科山、六十石山金針花季從十日開始，今年因雨水偏少，盛開期會比往年推遲一週，預估八月下旬盛開，將持續到雙十節，目前約開花二成到三成，可參考花東縱谷國家風景區管理處的「赤科山、六十石山即時花況直播」。

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赤科山、六十石山 目前開花約3成

然而花季將開鑼，山上體驗農家、民宿卻等不到遊客訂房，農民指出，今年訂房迄今不到兩成，希望負責道路災修工程的縣府加快速度！

今年雨少遲開 預估下旬進入盛開

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說，兩年前震災及颱風受損的赤科山、六十石山花季的農路，原定工期至年底，因配合花季十日開鑼，除要求施工廠商整理工區，加裝反光鏡、花海路徑指示牌、增設防護欄等安全設施，目前路況已恢復正常，車輛可放心上山。

上山路況恢復正常 農會推優惠券

今年花季主題活動，包括玉溪地區農會發行「赤科山樂遊券」，三百三十元可買到價值五百元的花季消費券，還有卡通人物「卡娜赫拉的小動物」P助、粉紅兔兔代言，以及賞花專車一日遊行程，詳閱官網www.chicomountain.com/。

今年六十石山金針花季主題「忘憂大地感謝祭」，十日將舉辦花季星空饗宴、花海及竹林步道漫步，並以里山竹產業，設計竹裝置藝術拍照景點，山上的儲水塔也將彩繪上山羌、黑熊等十二種台灣野生動物，還有六十石山療癒茶旅行，詳情可洽「花蓮縣富里鄉農會」臉書專頁。

花蓮金針花季將在八月十日開幕。（資料照，記者花孟璟攝）

六十石山頂忘憂亭的景色，令人忘憂！（資料照，記者花孟璟攝）

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