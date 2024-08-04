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宜縣老師在校開課收費 記過追討租金

2024/08/04 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣南屏國小某資訊代理老師，在學校擅開假日電腦班收費，家長質疑學校包庇，造成家長受騙。校方表示，今年五月已作懲處，該教師被記過處分，並追討六萬元場地租金，新學年不續任。縣府教育處表示，已請學校善盡督導管理責任，家長若有損失，依規提出賠償要求，一律予以尊重。

家長投訴南屏國小資訊老師，長期利用假日在學校開電腦補習班並向家長收費，一季收費四千元，一年一萬六千元；自己二個小孩分別上了二年多課程；數月前，老師宣布停課退費二千多元，透過其他家長才得知，是因違規開課被調查停課。

家長說，因信任學校將孩子送去電腦班學習，沒想到竟是違規開課，質疑學校包庇老師，聽說電腦班開四班每班廿多人，校方不能一句「不知道」就了事，應說明這些年違法收費的錢，如何退還給家長。

校方回應，該師被檢舉後坦承不諱，因心存僥倖而違法使用校內設備，學校依使用規定追討六萬多元租金，並針對違規私自收費教學行為，也依教師準則記小過處分，學校在第一時間即予以懲處並無包庇，至於收費，屬教師個人與家長間的問題，恐涉及民事求償，學校不便介入。

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