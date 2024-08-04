動線指標不明 基隆轉運站滿月缺失多

基隆轉運站啟用剛滿月，議員指出仍有多項缺失。（記者盧賢秀攝）

2024/08/04 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆轉運站啟用滿月，但議長童子瑋和議員吳驊珈實地勘查，發現仍有車站資訊、動線指標待改善，連悠遊卡都無法加值，童子瑋說轉運站落後台北十幾年才完成，不希望連悠遊卡機都跟不上。交通處表示，持續滾動式檢討與改善。

悠遊卡無法加值 只能購買TPASS

基隆轉運站七月一日啟用，將國道客運、市區公車和台鐵串聯，方便民眾轉乘，童子瑋和吳驊珈在轉運站滿月後，分別實地勘查，發現仍有多項缺失。

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童子瑋指出，基隆轉運站目前設置的悠遊卡加值機只能購買TPASS定期票，無法加值，民眾的悠遊卡餘額不足，要在站外儲值後才能購買通勤月票，這實在不方便。他說，基隆轉運站已落後台北十餘年才啟用，不希望連悠遊卡機都跟不上。

盼增轉運站、火車站位置資訊圖

此外他希望增加轉運站、火車站等地完整的位置資訊圖，增設清楚的路線指標系統，引導市民正確方向，更不能忽視基隆觀光城市的魅力，國內外觀光客正在逐年增加，遊客來到基隆的第一站，應做好導引。他希望市政能更上軌道，讓基隆成為更舒適宜居的城市。

吳驊珈也在會勘後指出，應整合車站資訊圖、加強出入口方向指標、現代化標示牌及位置資訊圖、改善站內環境整潔、改善悠遊卡加值機、候車動線調整、增加中英雙語指標、放大公車路線圖提升識讀、延長轉運站周邊照明時間等十多項改善建議，提高市民候車空間安全性及便利性。

交通處︰持續滾動式檢討與改善

基隆市政府交通處表示，市府目前正在強化基隆轉運站內外指標系統、照明、整潔度及服務品質，會持續滾動式檢討與改善，讓市民能有個更為友善的候車空間。

基隆轉運站啟用滿月，議長童子瑋和議員吳驊珈實地勘查。（記者盧賢秀攝）

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