辦演唱會不收場租 高雄國家體育場入不敷出

高雄國家體育場辦演唱會不收場租，營運短絀被審計單位關切。（記者許麗娟攝）

2024/08/04 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄國家體育場因免收場地使用費及門票收入費，以吸引國際知名樂團舉辦演唱會，雖然帶來觀光經濟效益，但場館營運經年入不敷出，澄清湖棒球場也同樣營運短絀，引起監察院審計部關切。

澄清湖棒球場營運也短絀

高雄市近年大力推動演唱會經濟，高雄國家體育場可容納五萬人聽唱，BLACKPINK等多場大型演唱會的門票場場秒殺，吸引海內外樂迷前來朝聖，並擴散效益至觀光產業。

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審計報告指出，二○二三年場地租金及權利金收入雖較二○二一年增加六百多萬元，但設備維護卻增加二千六百多萬元，應適時考量使用者付費公平原則，以利永續經營。

運發局︰將兼顧收益平衡

高雄市運發局回應，上述意見已通知文化局參考，並爭取更多大型活動以兼顧場館維護與收益平衡，改善營運效益。

此外，澄清湖棒球場近年為推廣棒球，提供球團場地或設施使用費減免，近三年球場使用度約十六至三十％，連三年營收與維修費用每年短絀數百萬元，且高雄市運動發展基金去年購置職棒門票共二百多萬元，卻無償分送機關學校使用，需檢討改善。

運發局回應，將積極媒合企業認養，以期達到收支平衡、提升營運績效；至於場館多數設備老舊，無法於半年內一次完成改善，將持續蒐集意見，並爭取經費改善。

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