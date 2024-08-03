水源混濁 水里玩水節改用自來水

南投水里玩水節颱風過後水源將改採自來水因應，屆時園區戲水設施也會全數開放。（記者劉濱銓攝）

2024/08/03 05:30

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕南投水里玩水節在凱米颱風期間停辦一個週末，三、四日將於災後重新開園，惟園區池水原本取用清澈水里溪，但因風災後溪水仍混濁，水里鄉公所將改採自來水因應，並為衝刺八月的暑假玩水檔期，將祭出門票優惠，以及贈票等活動，盼天氣穩定後吸引遊客回流，嘉惠地方觀光產業。

水里鄉公所表示，風災導致園內出現許多落葉、樹枝，經整理環境已恢復，但水源部分，因清澈水里溪在風災後濁度仍高，為維護遊客戲水衛生安全，水源將改採自來水，開園後的戲水設施也會全數開放。

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外地遊客臉書按讚 百元入場

此外，八月份將推出門票優惠，除了水里鄉民持續免費，外地遊客若能給予園區五星好評，並在臉書按讚等，門票從一百五十元下殺至只要一百元就可入場，本週日為提前慶祝父親節，入園父子只要大聲說出「爸爸我愛你」即可獲得優待票，玩水節期間憑票根，還可到南投市、集集鎮特約店家消費享好康，盼能再衝出一波人潮。

另埔里鎮引取能高大圳水源所興建的親水公園，風災造成上游產業道路邊坡崩塌，土石將下方親水公園引水口堵住導致戲水池、小瀑布水道斷水，埔里鎮公所將先調派機具清理土石，後續再報災修工程恢復崩塌邊坡與公園引水設施，惟初估園區恐趕不及今年底前重啟。

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