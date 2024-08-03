「運動攀登」納奧運 台中無公立標準場地挨批

台中市只有一家民間符合標準比賽的攀岩，市議員張玉嬿要求設置公立攀岩場。（台中市議員張玉嬿提供）

2024/08/03 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕奧運競賽項目納入「運動攀登」，民進黨市議員張玉嬿質疑，台中市並無公立的標準比賽場地，運動局和學校也沒有重點培育計畫，要求市府多投資市籍選手，爭取舉辦國際賽事，推廣適合東方人的運動攀登。

運動局：先提升攀岩人口 再評估建場地

運動局表示，台中市目前在東峰兒運、西大墩兒運及豐原國民運動中心都有設置兒童攀岩場地，台中市從二○二二年開始，每年舉辦二至三次兒童或青少年攀岩比賽，培養攀岩人口，不過攀岩人口不多，每一次比賽只有一百多人，屬於小眾運動；至於正式比賽的攀岩場地建置需要二千多萬，岩壁及岩塊都是消耗品，目前有一民間業者興建符合比賽標準的攀岩場地（見圖，張玉嬿提供），若市府有需要，業者會便宜收費，現今市府最迫切的作為就是積極培養人才，一旦攀岩人口大幅增加，將會評估興建正式比賽場地。

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民進黨議員張玉嬿指出，市府不重視攀岩，事實上室內攀岩風行全球，東京奧運納入競賽項目後正名為運動攀登，今年巴黎奧運也是正式賽項，亞洲其他國家均重點培育選手。

張玉嬿說，全市現有八處室內攀岩場，六處是私人場館，另三處雖在兒運及國民動運中心，但僅是兒童初階場，無專業公有攀岩場；高中以下也沒有重點培訓學校，甚至找不出專業師資，僅少數學校以樂活運動站體驗攀岩，要求興建合格運動攀登比賽場地，培育這項運動人才。

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