《高雄》高捷岡山路竹延伸線試營運月餘 RK1站每日3500人次搭乘

副市長林欽榮（右二）視察岡山路竹延伸線RK1站搭車狀況。（高雄市府提供）

2024/08/03 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高捷岡山路竹延伸線RK1站自六月底試營運以來，平均每日搭乘人數達三千五百人次；此外，RK2至RK6站工程進度也微幅超前，力拚二○二七年底完工。

副市長林欽榮昨天視察岡山路竹延伸線RK1站通車狀況，捷運局統計，從今年六月卅日試營運以來，尖峰時刻平日四至六分鐘一班列車，平均每日搭乘人數達三千五百人次，預估九月開學後，運量將再提升。

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北側停車場8月中下旬開放

林欽榮表示，RK1站串聯台鐵前站與後站的跨站天橋，已於六月底與捷運RK1岡山站完工同步啟用；從阿公店路到民有路、全長一一三○公尺的捷運沿線隔音牆安裝，也將於今年底完工。

對於周邊停車需求，林欽榮強調，岡山站前廣場已點交給台鐵與交通局等相關單位；至於南側停車場，台鐵已徵得停車場經營業者，將儘快對外營運；北側停車場由台鐵委外營運規劃中，市府正協調台鐵，研議提早開放使用，預計八月中下旬先對外開放，未來旅客轉乘接駁將更有效率。

RK2至RK6段微幅超前 拚2027年底完工

林欽榮昨天也巡視岡山路竹延伸線二階的RK2至RK6段工程，從去年一月動工以來，工程進度微幅超前，實際進度達九％，較預定進度超前○．二六％，目前正進行岡山溪橋至本工路路段基樁、自來水管改遷、後續捷運主體等工程，力拚二○二七年底完工通車；林欽榮也請岡山分局在施工期間，尤其尖峰時間，加派警力疏導交通。

至於二階最後一段RK7至RK8路段，捷運局將配合公路局台一線路竹區拓寬工程期程，預計二○二九年完工。

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