《高雄》高雄提35億治水 防洪頻率拉高至百年

寶業滯洪公園在凱米颱風期間發揮功效。（記者許麗娟攝）

2024/08/03 05:30

分今年應急、系統及結構性改善 卓揆允分兩部份協助

〔記者許麗娟、黃佳琳／高雄報導〕行政院長卓榮泰昨天下午前往高雄市寶業滯洪公園視察市區防洪情形，高雄市水利局針對未來治水改善計畫提出共卅五億元的需求。卓榮泰表示，面對極端氣候要用非常手段，將分今年必需應急、系統與結構性問題兩部分經費提供協助，防洪頻率要拉到一百年。

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視察寶業滯洪公園防洪情形

凱米颱風造成高雄平地超大豪雨等級以上的降雨，單日超過五百毫米，時雨量平均達七十毫米，甚至超過一百毫米，加上天文大潮，導致典寶溪、後勁溪、曹公新圳、愛河等主要水系滿溢，全市廿五座滯洪池全滿、抽水機全數運轉，仍有廿五個行政區嚴重淹水超過五十公分。

水利局說，包括河岸溢淹、經常性低漥淹水區域、災後需復建水利設施及治理計畫需設置滯洪池，改善計畫共卅五億元，未來也會協助市民取得水情資訊，鼓勵易淹地區加裝防水閘門，以及輔導成立自主防災社區、辦理防災演練等。

市長陳其邁表示，治水改善計畫包括愛河流域上游涇流分擔和有些地方再加強滯洪功能，包括寶珠溝、曹公新圳加高堤岸，以及中都地區、鼓山運河、右昌一帶及典寶溪等，要再增加抽水機設備。

明霸克露橋擬加高與河面距離

至於明霸克露橋，因該路段是桃源區重要對外橋梁，但水文、地質較不穩定，建議未來橋梁改建工程，橋墩可加高與河面距離，因應未來超大豪雨與極端氣候挑戰。

行政院長卓榮泰回應，面對極端氣候要用非常手段，市長陳其邁告訴他，防洪頻率和安全要拉高，廿五年不夠就要拉到一百年，以隨時應變強降雨的發生。

對高市提出卅五億元預算需求，原則上會分成兩部分，一是今年必需應急要馬上做的，會從行政院災害準備金和第二預備金先拿出來使用；系統性及結構性的部分，會在明年總預算和剩下的前瞻計畫挪出一些做治水的有效治理，全台做系統性治理。

行政院長卓榮泰（前排右二）昨天下午前往高雄市寶業滯洪公園，視察市區防洪情形。（記者許麗娟攝）

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