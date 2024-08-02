大桃坪土資場有條件通過 自救會反對

反對大桃坪土石堆置場設置自救會成員及頭屋明德村民，到苗縣府第一辦公大樓前拉布條搶救明德水庫觀光。（記者張勳騰攝）

2024/08/02 05:30

苗縣府開計畫審議委員大會 民眾憂影響明德水庫水源、觀光

〔記者張勳騰／苗栗報導〕有開發公司申請在苗栗縣造橋鄉設置土石方資源堆置場，苗栗縣府昨召開發計畫審議委員大會，反大桃坪土石方堆置場自救會及明德村民近五十人，昨到場外表達反對設置立場；頭屋鄉明德村長謝文達指出，土資場設立後，未來每小時平均有廿六輛大車出入，將嚴重影響地方居民及明德水庫的觀光，自救會長李禮爐也表達強烈反對立場；惟審查結果，苗縣府有條件通過大桃坪土石資源場開發案。

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不滿該案被徐耀昌退件 鍾東錦卻核准

近五十位自救會成員昨在苗縣府第一辦公大樓前拉起「反對土石堆置場設水源區旁，污染水資源環境」、「要守護明德的好山好水」等布條，縣議員曾玟學、頭屋鄉代會主席涂金臺、副主席范賢達、代表彭清文、造橋鄉大龍村長盧松源等人都到場聲援。

李禮爐等人指出，大桃坪土資場佔地廿六多公頃，設置後將影響造橋、三灣及頭份及竹南、頭屋等鄉鎮市廿一萬人口，八所學校，污染農田三百公頃，更污染明德水庫水源，全案計畫十年，前縣長徐耀昌時退件，縣長鍾東錦上任後就核准，相關業務單位承辦人員書面審查就送環保局找委員審查，工商發展處完成土地變更，此案因占地廣大，是否應送內政部相關單位審查？因影響居民權益，他強烈反對到底。

運輸動線加派交管 收容縣內土石方

苗縣府工商發展處表示，昨天與會專家學員認為該案運輸交通量部分，經專業評估，衍生交通量不會對當地造成交通明顯衝擊；同時，將嚴格要求業者在運輸動線之重要節點處，加派交通管制人員及措施；同時該申請案所營運收容之營建剩餘土方，係以苗縣境內營建剩餘土石方，以及縣內水庫清淤後之水庫淤泥為主。

工商處：申請人需3個月內提使用土地計畫

工商處強調，此次專責審議小組先就開發計畫土地使用分區計畫申請同意，申請人需於三個月內，再檢具使用土地計畫向縣府申請許可審議通過後，再行提送內政部國土署協審後，予以核發許可。

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