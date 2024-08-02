《高雄》市府去年減債25億 連3年零舉借

2024/08/02 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨公布去年財政成績單，不但連三年零舉借，去年實際對外借款金額更較前年減少廿五億元，減債金額六都第二。

減債金額六都第二

財政局長陳勇勝說明，陳其邁市長帶領市府團隊積極促參招商引資及開源節流，帶動營利事業銷售額從二○二一到二○二三年，連續三年突破五．五兆元，較二○二○年上任時四．五兆元，大幅成長一兆元。

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營業額大幅上揚，也帶動高雄自有財源由二○一一年縣市合併時六九九億元，首度在二○二二年突破千億元，今年更達到一千一百億元歷史新高；收入成長下，使高雄市財政達成連續三年零舉借，更進一步累積減債一三一億元。

陳勇勝指出，近年因國內外不斷升息，各地方政府面對銀行借款利率大幅攀升挑戰，市府掌握適當時機，在不增加債務前提下，運用公債固定利率特性，以較低利率公債取代較高利率銀行借款，累計已節省廿億元利息支出。 另一方面，落實市庫集中支付，發揮市庫調度統收統支綜效，自二○二一年起，市庫已連續三年保持零短期借款，不僅不用支出利息，更產生利息收入，以去年為例，產生約一千七百萬元收入。

陳勇勝表示，去年率先全國發行政府綠色債券，結合民間投資落實大眾捷運建設，創造低碳交通運輸環境同時，更大幅節省利息支出達卅%。

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