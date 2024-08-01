大巨蛋辦國慶晚會 議員轟審查尚未通過恐出包

台北大巨蛋預計於八月中完成各項檢查及演練，市長蔣萬安表示十月份國慶晚會將於大巨蛋舉辦。（資料照）

2024/08/01 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北大巨蛋何時能辦演唱會備受關注，市長蔣萬安昨表示，消防安全基金會預計於八月中完成各項檢查及演練，市府預計八月底完成審查、十月份國慶晚會將於大巨蛋舉辦，但台北市議員則認為，審查尚未通過就斬釘截鐵說時程，根本是給相關單位壓力，質疑搶快難保未來國慶晚會不出包，且也認為應拿出實際報告證明大巨蛋的安全，否則是拿民眾性命當賭注。

體育局︰若消安通過 將加快流程

台北市體育局長王泓翔昨回應，若消安審查順利通過，沒意外國慶晚會應是大巨蛋首場非體育賽事活動，市府仍會根據屆時送來的計畫書內容舉行跨局處審查會議，國慶晚會屬國家大事，維安、交通審查會更嚴謹，但將加快行政流程，預計送入市府一個月內審查完成。

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蔣萬安昨受訪強調，一上任就對大巨蛋有階段性目標，第一年完工、啟用，並成功舉辦了國際賽事亞錦賽，第二年盡全力克服限制及各項困難，盼能辦演唱會，「我就是要讓大巨蛋一定能夠盡快地辦演唱會，一定辦！趕快辦！」

針對何時可辦演唱會，蔣萬安說，消防安全基金會八月中把案件送到北市府，就會做全面審查，只要八月完成審查通過，最快九月大巨蛋的場地能準備好，目前能確定十月份的國慶晚會，將於大巨蛋舉辦；他也透露，自己結婚時跟太太進場唱天后江蕙的《家後》，因此他個人希望、期待江蕙能復出，並在大巨蛋辦演唱會。

陳宥丞︰根本是先射箭、再畫靶

民眾黨議員陳宥丞質疑，消防安全中心基金會與遠雄前天至大巨蛋進行實地消防驗證，蔣市長竟立刻斬釘截鐵告訴大家，十月就能辦國慶晚會，根本是先射箭、再畫靶，令人懷疑消防安全是否真能讓人信賴，且大巨蛋開幕後頻繁出現漏水問題，螢幕大小及座椅、無障礙席的交通動線皆需改善，該解決的卻不立刻解決，難保未來在國慶晚會不出包。

簡舒培︰應拿出報告證明安全

民進黨議員簡舒培表示，大巨蛋若要辦非體育賽事，蔣萬安須告訴大家如何解決逃生避難問題，甚至拿出實際報告資料證明大巨蛋安全，尤其過去逃生避難模擬未依照大型集會跑模擬數據，若拿不出報告證明，就是拿人民性命當賭注。

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