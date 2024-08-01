北市下水道管線阻水流 7件未改善

2024/08/01 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市近年因應極端氣候產生的短時間強降雨，一一二年度編列二○．七六億餘元，推動滯洪池及抽水站興建、雨水下水道縱走調查、維護及水情監測等措施，卻被審計部發現，雨水下水道間有其他機關管線橫越影響水流，至今有十八件違反《台北市下水道管理自治條例》，其中有七件是從二○二○年至今未完成改善，要求三個月內改善完畢。

北市水利處回應，各管線橫越案件改善期限，由該管線權屬單位依橫越所在位置、埋設深度、試挖結果與預計影響周邊民生需求及交通動線程度，提報改善計畫，水利處再依計畫內容及該管實際影響排水斷面等級，評估予以備查或要求調整，目前有四件涉及共構結構審查及配合捷運施工無法確定時程外，十四件於今年底可完成。

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據《台北市下水道管理自治條例》第四條規定，任何設施不得穿越雨水下水道及其附屬設施；審計部卻發現水利處違反該條例，並指截至去年九月止，管線橫越案件為四八件，改善完成同意解除列管者卅件，剩下的十八件中有七件是自二○二○年至今未完成改善、解除列管，要求三個月內完成改善。

另外，審計部還發現，中山區中山北路錦西街口及大同區延平北路一段一三六號常發生淹水，但水利處已於二○二一年六月十七日完工啟用中山錦州人行地下道滯洪池，一一二年度前仍有七次淹水、要求檢討。水利處回應，將檢討經常積淹水地區的整體防洪排水效益。

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