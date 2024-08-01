颱風灌飽 東市湧泉泳池罕見滿水位

凱米颱風挹注，長期缺水的台東市湧泉公園內泳池罕見滿水位。（記者劉人瑋攝）

2024/08/01 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕經過凱米颱風後，台東地區的缺水狀況有所緩解，台東市立湧泉運動公園內的泳池終於滿水位，不僅趁暑假戲水的兒童回來了，連釣客也出現，但這座日治時期就已建好的泳池，青苔淤泥加上抽取地下水使水位難增，市長陳銘風甚至說「湧泉早就死很久了」，都是每晚抽井水補水才不致枯竭，未來需清理並再鑿第三口井加速補水。

青苔淤泥 市長︰「湧泉死很久了」

這次水位增加多是颱風使然，市長陳銘風直言「湧泉早就死很久了」，都是公所鑿二井夜間補水，加上近期附近許多工地開挖又讓地下水流失，但目前卻無法規要求廠商回補地下水，預計今年底再鑿第三口井，「我們不會像許多建築工程讓地下水流掉，水資源對我們來說十分珍貴」，未來將做池底清潔工作。

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地下水流失 每晚抽井水「續命」

泳客說，池水源自池底，如今需開挖池底或清理青苔、淤泥疏通泉眼才能「自然補水」，但附近多處施工卻無法要求工程單位補水，亦非長久之計。

台東湧泉泳池是在日治時期建成，也是許多老台東人口中的「普魯」（日文，意指池子），十多年前甚至仍可見池底不時有泉水隨氣泡冒出，但如今看來雖仍有魚群、池底青苔更厚有如死水，颱風前水位甚只至成人小腿，如今已至成年人腰際。

市公所︰將做池底清潔工作

近來有家長帶著小孩前往戲水，回憶以往在寶桑國中游泳校隊狀況，還告訴小孩，以前頑皮拿池底青苔互丟，但現在要游泳就需少激起池底青苔保持水質清澈。當大人還在話當年，小孩卻是傳出尖叫，原來是游到一半要閃避鰻魚差點撞上他人。

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